Нетрезвого гражданина Германии сняли с рейса в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 45-летний гражданин Германии во время перелета из Нур-Султана в Атырау, находясь в нетрезвом состоянии на борту воздушного судна, выражался нецензурно и не подчинялся требованиям экипажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Правонарушитель был снят 2 сентября в 11:40 часов сотрудниками транспортной полиции в аэропорту Атырау по прилету авиарейса сообщением «Нур-Султан – Атырау» по заявлению представителей авиакомпании «Эйр Астана».

«В ходе проверки установлено, что 45-летний гражданин Германии, который во время перелета, находясь в нетрезвом состоянии на борту воздушного судна, выражался нецензурно и не подчинялся требованиям экипажа. Согласно заключению акта освидетельствования мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении иностранного гражданина составлены два административных протокола по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и по части 1 статьи 566 КоАП РК (Нарушение правил поведения на воздушном судне), наложен штраф в размере 3 МРП», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Материал по хулиганству направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Атырау для принятия процессуального решения.