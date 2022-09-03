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    Нетрезвого гражданина Германии сняли с рейса в Атырау

    3 Сентября 2022, 17:49

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 45-летний гражданин Германии во время перелета из Нур-Султана в Атырау, находясь в нетрезвом состоянии на борту воздушного судна, выражался нецензурно и не подчинялся требованиям экипажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Правонарушитель был снят 2 сентября в 11:40 часов сотрудниками транспортной полиции в аэропорту Атырау по прилету авиарейса сообщением «Нур-Султан – Атырау» по заявлению представителей авиакомпании «Эйр Астана».

    «В ходе проверки установлено, что 45-летний гражданин Германии, который во время перелета, находясь в нетрезвом состоянии на борту воздушного судна, выражался нецензурно и не подчинялся требованиям экипажа. Согласно заключению акта освидетельствования мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении иностранного гражданина составлены два административных протокола по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и по части 1 статьи 566 КоАП РК (Нарушение правил поведения на воздушном судне), наложен штраф в размере 3 МРП», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

    Материал по хулиганству направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Атырау для принятия процессуального решения.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью Транспорт Авиация Эйр Астана
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