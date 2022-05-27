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    Netflix перестал работать в России без VPN-сервисов

    27 Мая 2022, 16:09

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Видеосервис Netflix стал недоступен пользователям из России без подключения к VPN-сервисам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Возникла проблема с подключением к Netflix. Повторите попытку позднее», - говорится в уведомлении сервиса, которое появляется при попытке зайти в мобильное приложение.

    Веб-версия Netflix также недоступна российским пользователям.

    ТАСС направил запрос в Роскомнадзор с просьбой пояснить причины возникновения трудностей с доступом к сервису на территории РФ.

    В начале марта Netflix приостановил работу на территории России в связи с событиями вокруг Украины. Ранее руководство компании также сообщило, что Netflix не будет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на требование законодательства РФ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Мировые новости
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