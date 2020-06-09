Нет воды: Nur Otan отреагировал на жалобы сельчан в Акмолинской области

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области комиссией партийного контроля Аршалынского филиала партии «Nur Otan» проведена проверка по обращению жителей села Жибек Жолы по факту отсутствия питьевой воды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В ходе проверки установлено, что причина отсутствия питьевой воды - плохое состояние водопровода и недостаточная мощность действующей насосной станции.

«В целях решения данной проблемы акиматом района разрабатывается проектно-сметная документация на строительство дополнительной насосной станции. При этом бюджетную заявку на ее строительство планировалось подать лишь в августе-сентябре 2020 года», - говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения данного вопроса комиссией партийного контроля были приняты следующие решения:

- Обеспечить подготовку ПСД, передачу документов на экспертизу и подачу бюджетной заявки на выделение денежных средств до 15 июля 2020 года;

- Рекомендовать привлечь к партийной ответственности в виде замечания члена партии - заместителя акима Аршалынского района Р.Сабирова за не оперативное принятие мер при решении вопроса.

По информации пресс-службы, данный вопрос взят областным филиалом партии на особый контроль.



