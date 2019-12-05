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    Нет повода для драматизации ситуации - Ерлан Карин

    5 Декабря 2019, 19:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник Президента РК Ерлан Карин прокомментировал интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева немецкому агентству Deutsche Welle, передает МИА «Казинформ».

    «Интервью Президента Токаева Deutsche Welle сразу вошло в топ-новостей многих информационных ресурсов. В этом интервью Президент ответил на многие актуальные вопросы внутренней и внешней политики Казахстана. Один из вопросов касался реакции Казахстана на события в Украине в 2014 году. Президент дословно сказал, что «мы не называем произошедшие события аннексией». То есть он не сказал, что он «не считает», или «не признает», или «отрицает», а именно – «не называет» эти события таковыми. Не надо быть профессиональным филологом, чтобы различать смысл слов «не называем» и «не считаем». В своем ответе Президент Токаев не изменил официальной позиции нашей страны, не высказывался о статусе региона, поэтому бесполезно искать какие-то новые смыслы и другие значения в комментарии Президента. Соответственно, нет повода для драматизации ситуации», - добавил политолог.

    Ерлан Карин также отметил, что наша страна надеется на установление прямого двустороннего диалога между Киевом и Москвой.

    «В интервью Deutsche Welle Президент озвучил еще одну ключевую фразу, которое также выражает его отношение к этой теме - «то, что произошло - произошло». Тем самым, Президент Токаев призывает не зацикливаться бесконечно в оценках произошедших событий и, прежде всего, сосредоточиться на совместном поиске путей решения конфликта. Такой позиции Казахстан придерживался с самого начала и будет придерживаться далее. Поэтому в Казахстане с надеждой смотрят на начало прямого двустороннего диалога между Киевом и Москвой», - отметил он.

    Советник Президента напомнил, что буквально через 3 дня, ожидается проведение очередного Нормандского саммита и первой встречи тет-а-тет между украинским и российским лидерами.

    По его словам, Нормандский саммит должен состояться в Берлине, где сегодня с официальным визитом находится Президент Казахстана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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