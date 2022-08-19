Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Нет оснований для высказывания пессимистических прогнозов – Президент РК о сотрудничестве с РФ

    19 Августа 2022 19:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе российско-казахстанских переговоров в Сочи заявил о том, что нет каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего сотрудничества с Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно же, специфика геополитической ситуации подсказывает нам необходимость сверки часов с тем, чтобы, возможно, дать дополнительные поручения правительствам. Они успешно работают, взаимодействуют друг с другом. Тем не менее, жизнь подсказывает новые задачи, которые, конечно же, нужно решать. В целом, есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается сотрудничество. В этом плане с вами согласен», - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на двусторонней встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

    Глава государства отметил, что две страны объединяет общая граница - самая протяженная в мире сухопутная делимитированная полностью граница.

    «Поэтому каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет. Я лично, как Президент Республики Казахстан, настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему многостороннему сотрудничеству во всех сферах», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Президент Казахстана #Россия #Видео #Международная деятельность РК #Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Место массовой гибели кефали на Каспии ищут в Атырауской области
    Президент РК посетит Костанайскую область 5 сентября
    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции
    Цветы возложили к монументу «Сильнее смерти» в Семее
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    4 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане
    Новости партнеров