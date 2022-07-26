Нет никаких оснований для роста цен на мясо - глава Минторговли РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК заявил, что сейчас в Казахстане нет причин для удорожания мяса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда мы встречаемся с товаропроизводителями, занимающимися животноводством, с руководителями фермерских хозяйств, все говорят об одной проблеме. Закупочные цены на мясо очень низкие. В среднем один килограмм мяса в живом весе не превышает 700-800 тенге. Поэтому основная проблема животноводческих хозяйств заключается в том, что начальная закупочная цена очень низкая. Дальнейшее формирование цены зависит от торговых сетей. На сегодняшний день цены на мясо у нас в основном стабильные. В этом году наблюдается рост - как в объемах производства мяса, так и в численности скота. Поэтому мы считаем, что рисков нет», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов.

Эту позицию поддержал и заместитель Премьер-Министра РК – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

«Нет никаких оснований для роста цен на мясо. Вы говорите о посредниках, на сегодняшний день цены на мясо у товаропроизводителей-фермеров в среднем от 900 тенге. Далее, пока оно дойдет до рынка, цены будут расти через посредников. С этой стороны мы работаем. Мы вносим законодательные изменения в сторону повышения ответственности владельцев, администраторов рынков. Также совместно с местными органами проводятся соответствующие мероприятия по недопущению превышения наценки на малых торговых объектах более чем на 15 процентов. Будут введены дополнительные меры для повышения надлежащей ответственности небольших магазинов», - сообщил вице-премьер.