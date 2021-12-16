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Нет ничего важнее независимости - Максим Споткай поздравил казахстанцев с праздником

16 Декабря 2021 19:29
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Нет ничего важнее независимости - Максим Споткай поздравил казахстанцев с праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Максим Споткай поздравил казахстанцев с Днем Независимости, передает МИА «Казинформ».

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«Достар, еліміздің ұлық мейрамы құтты болсын! Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, бақыт пен бақ-береке тілеймін!

Тәуелсіздігіміз баянды болсын!

Мемлекеттілігіміз мәңгі болсын!

Қазақ елі жасай берсін!» - поздравил соотечественников на казахском языке в своем посте в Facebook Максим Споткай.

«Сегодня мы отмечаем самый главный праздник. Для меня лично этот день имеет глубокое сакральное значение. Нет ничего важнее Независимости, ведь именно благодаря самостоятельности и суверенитету мы добились немалых достижений по всем направлениям. Это касается как страны в целом, так и каждого из нас.

Титаническим трудом старший поколений нам удалось построить новое стабильное процветающее государство. Наша задача - сохранить и приумножить эти победы.

Можно критиковать власть, госорганы, быть в оппозиции к власти, но нельзя быть в оппозиции к собственной государственности, суверенитету и нации. Независимость - это то, что объединяет всех нас, несмотря на взгляды, этническую и религиозную принадлежность.

Всем желаю крепкого здоровья, успехов, а Казахстану дальнейшего процветания! С Великим праздником, друзья!» - написал Член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Максим Споткай.


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#Соотечественники   #Патриотизм   #Общество   #Нацсовет   #30 лет Независимости  
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