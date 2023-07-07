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    Нет наркотикам: турнир по Nomad MMA среди детей и подростков прошел в Алматы

    7 Июля 2023, 17:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нет наркотикам - под таким девизом в Алматы в специальной школе высшего спортивного мастерства прошел открытый турнир по Nomad MMA среди детей и подростков под названием «ESIRTKIGE JOL JOQ». Отметим, что соревнование состоялось в рамках всемирного дня борьбы с наркотиками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Nomad MMA - вид спорта казахстанского стиля смешанных единоборств, в котором бойцы соревнуются в полном контакте, используя ударную технику руками и ногами, а также борцовскую технику. В турнире приняло участие 154 юных файтера в возрасте от 10 до 16 лет, которые бились за призовые места в 18 весовых и возрастных категориях. Участие в турнире приняли молодые бойцы из Алматы, Алматинской области и области Жетысу. Победители турнира получили призы и подарки от организаторов и партнёров турнира.

    Для независимости и беспристрастности судейства, на турнир были специально приглашены судьи Всемирной Федерации WFN (World Federation Nomad MMA), которые имеют огромный опыт в оценке соревнований мирового уровня.

    «Потребление наркотиков – это крайне опасная социальная болезнь. Глава государства подчеркивает, что борьба с производством и распространением наркотиков должна принять общенациональный характер» - сказал вице-президент Федерации смешанного боевого единоборства ММА Гаджи Гаджиев.

    По его словам, сейчас важно консолидировать усилия общества для профилактики наркомании и снижения числа наркозависимых.

    «Считаем, что наш турнир тоже внесет вклад в популяризацию здорового образа жизни среди подростков и молодежи», - отметил руководитель филиала Федерация Nomad MMA в г. Алматы Микаил Надиров.

    Организатором турнира выступил филиал республиканской Федерации Nomad MMA в Алматы. Турнир также поддержало управление по противодействию наркопреступности департамента полиции города Алматы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Алматы Спорт Борьба с наркотиками
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