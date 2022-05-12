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    Нет хамству и мздоимству – замглавы МВД раскритиковал работу полиции Шымкента

    12 Мая 2022, 13:31

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В связи с громкими задержаниями в полиции Шымкента министр внутренних дел Марат Ахметжанов направил в мегаполис группу руководителей из МВД, которую возглавил первый заместитель министра Марат Кожаев, передает МИА «Казинформ».

    В ходе встречи замглавы МВД дал жесткую оценку нарушениям дисциплины и законности среди сотрудников шымкентской полиции, сообщили в пресс-службе ДП.

    «Нынешняя ситуация требует безотлагательных перемен. В рядах полиции Казахстана нет места хамству, мздоимству и кумовству», – заявил замминистра.

    Марат Кожаев уточнил, какими качествами должен обладать сотрудник правоохранительных органов.

    «Сегодня мы поддерживаем и будем продвигать честных, справедливых, трудолюбивых и чистых на руку сотрудников органов внутренних дел. Соблюдение конституционных прав граждан и главенство закона – вот наша основная задача», – подчеркнул Кожаев.

    Во время рабочей встречи члены специальной группы МВД РК сообщили личному составу о мерах, принятых в отношении ряда руководителей городской полиции. Также замминистра лично ознакомил начальника департамента полиции Шымкент Кайрата Дальбекова с приказом министра внутренних дел о наказании за бесконтрольность.

    Ранее к дисциплинарной ответственности были привлечены несколько руководителей ДП Шымкента. Преступления и правонарушения совершали экс-начальник местной полицейской службы, командир роты и двое сотрудников полка патрульной полиции, а также сотрудники Абайского районного управления полиции.

    В МВД подчеркнули, что помимо наказания самих нарушителей, жесткие меры будут приняты и в отношении кадрового аппарата, в чьи обязанности входит работа с личным составом.

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    МВД РК Регионы Шымкент
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