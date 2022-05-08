Нет более почетной профессии, чем защита Родины - семья военных Балгимбаевых

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Служить и защищать Родину - эти слова значат многое для семьи Балгимбаевых, военнослужащих Национальной гвардии РК. Военная профессия всегда была почетной и теперь уже становится традиционной в их семье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава семьи Ерден Балгимбаев родился 14 декабря в 1977 году в селе Унгиртас Жамбылского района Алматинской области. В 1995 году поступил на факультет внутренних войск Военного института пограничных войск РК в городе Алматы.

«Стать военным я хотел еще в детстве, другого пути для себя просто не видел. Курсантские годы были самыми интересными, но в то же время их можно считать и самыми сложными, потому что в этот период парни начинают воспринимать себя по-новому, ведь они готовятся стать офицерами», - вспоминает Ерден Балгимбаев.

После учебы молодого лейтенанта назначили командиром 1-го взвода 6-ой стрелковой роты 2-го стрелкового батальона воинской части 7552 в селе Заречное Илийского района Алматинской области, где он прослужил более 12 лет. Офицерская служба полковника Ердена Балгимбаева также охватывает Таразский, Карагандинский и Акмолинский гарнизоны.

Сейчас он занимает должность начальника управления воспитательной и социально-правовой работы регионального командования «Батыс».

Являясь мудрым наставником, передавая свой богатый опыт молодому поколению, офицер живет интересами службы и своих подчиненных. Многие, кто знаком с Ерденом Балгимбаевым, отзываются о нем с теплотой. Не жалея ни сил, ни времени для четкого выполнения поставленных перед ним задач, он душой болеет за войска правопорядка и за службу в целом.

Супруга офицера Асель Балгимбаева - веселый и жизнерадостный человек, во всем поддерживает мужа. Она уроженка Алматинской области. Примечательно, что все члены ее семьи носили и носят погоны. Родители являются ветеранами Внутренних войск МВД РК. Сестренка работает в Комитете уголовно-испольнительной системы, а братишка служит в Минобороны.

В 2001 году судьба свела Асель с офицером внутренних войск Ерденом Балгимбаевым, вместе с которым она создала семью и выбрала для себя военную профессию.

За годы службы на разных должностях в воинской части 5517 Уральска Асель не раз убеждалась в правильном выборе профессии.

«Нет более почетной и ответственной профессии, чем защита родного народа и родной земли», - говорит Асель Балгимбаева.

Вместе с мужем они воспитывают четырех детей: сына Алишера, дочерей Альфию, Томирис и Раяну. Львиную долю в воспитании детей несет супруга, так как должность начальника управления воспитательной и социально-правовой работы отнимает у Ердена большое количество времени.

Старший сын Алишер Балгимбаев пошел по стопам отца. В 2021 году он поступил в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи Минобороны РК. Дочери учатся в школе.

Семья имеет большое значение в жизни военнослужащих. Свободное время семья Балгимбаевых старается проводить вместе. Они любят совместно отдыхать на природе, гулять по паркам, вместе готовить семейные блюда, да и просто посидеть и поделиться друг с другом своими идеями, впечатлениями и планами на будущее.



