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    Несуществующую путевку в Дубай купила жительница Актау

    24 Марта 2023, 20:09

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жительница Актау купила несуществующую путевку в Дубай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Женщина купила путевку в Дубай у неизвестного лица. По поступившей информации, 51-летняя жительница должна была выехать за границу в начале марта. Однако подозреваемая не выполнила своего обещания. По этому поводу потерпевшая обратилась в полицию с заявлением. Материальный ущерб составляет 658 тысяч тенге.

    Сотрудниками криминальной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана 33-летняя подозреваемая. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции города Актау по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Мангистауская область Мошенничество
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