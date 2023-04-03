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    Несуществующие квартиры «сдавали» двое мужчин в Астане

    3 Апреля 2023, 22:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Несуществующие квартиры «сдавали» астанчанам двое молодых людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С заявлением о мошенничестве в полицию обратились трое жителей столицы. По их словам, неизвестное лицо, под предлогом сдачи квартир, завладело их деньгами. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УП Байконырского района были установлены двое молодых людей в возрасте 23 лет.

    Установлено, что они размещали рекламу на сайте объявлений под предлогом сдачи квартир по низкой цене. Однако главным условием мошенников была предоплата. Сразу после получения денег подозреваемые удаляли объявления и меняли номера телефонов.

    В настоящее время проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям, а также устанавливаются другие потерпевшие. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 «Мошенничество» УК РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Борьба с преступностью Криминал Мошенничество
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