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    Несуществующие кирпичи за 4 млн тенге продала актюбинцу аферистка

    1 Сентября 2023, 22:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Несуществующие кирпичи за 4 млн тенге продала актюбинцу аферистка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть отдела полиции Актобе с сообщением о мошенничестве обратился 33-летний местный житель. Он рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже кирпича по выгодной цене. После телефонного разговора с продавцом, покупатель приехал по указанному адресу, обсудив все детали сделки, мужчина оплатил свою покупку наличными, в сумме 4 млн тенге. Продавец обещала доставить товар в ближайшее время, однако после оплаты продавец перестала отвечать на звонки, а обещанного он так и не дождался.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили 40-летнюю местную жительницу. Задержанная дала признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Борьба с преступностью Мошенничество
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