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    Несовершеннолетнюю закладчицу задержали в Караганде

    27 Октября 2022, 14:14

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Несовершеннолетнюю закладчицу задержали полицейские Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    16 октября сотрудники полка патрульной полиции УП Караганды на одной из улиц города задержали 17-летнюю девушку. У несовершеннолетней было изъято 20 пакетиков с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом.

    Согласно заключению экспертизы, данное вещество является высушенной марихуаной весом 35,09 грамм. Задержанная пояснила, что устроилась закладчицей в начале августа, про «работу» она узнала в социальных сетях. При этом плату за услуги получала на биткоин-кошелек. В данном случае несовершеннолетняя в месте, указанном куратором, должна была взять 20 пакетиков с марихуаной и в последующем разложить их по тайникам.

    Начато досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками Караганда
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