Несовершеннолетняя выпала из окна пятого этажа в Уральске

УРАЛЬСК.КАЗИНФОРМ - Девочка-подросток выпала из окна пятого этажа в Уральске. Сейчас пострадавшая находится в Областной детской многопрофильной больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие произошло в 9-этажном доме в микрорайоне Строитель, сегодня 9 мая, в 4.20.

По информации департамента полиции ЗКО, девушка 2004 года рождения выпала из окна пятого этажа и упала на подъездный козырек.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что звонок на пульт скорой помощи поступил в 4.16.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травмы живота, грудной клетки, множественные переломы ребер, закрытый перелом голени.

Также в пресс-службе управздрава уточнили, что пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Она помещена в Областную детскую многопрофильную больницу.