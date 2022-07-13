Несовершеннолетний мотоциклист погиб в ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 17-летний мотоциклист погиб после ДТП с «Газелью» в Павлодарской области. Смертельную аварию расследуют полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы регионального департамента полиции, трагедия произошла 10 июля в 16:40 в селе Железинка.

«На пересечении улиц Сарымова – Тауелсыздык произошло столкновение мотоцикла Yaqi 200 под управлением 17-летнего подростка и «Газели». В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист скончался на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомашина и мотоцикл водворены на специализированную штрафную стоянку. Проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.