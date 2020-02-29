Несовершеннолетним могут разрешить участвовать в мирных собраниях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В законопроекте «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в РК» исключено возрастное ограничение. Об этом стало известно в ходе обсуждения законопроекта в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из понятия «участник» исключено возрастное ограничение. Теперь участником мирного собрания может быть лицо, не достигшее 18-летнего возраста. У нас в проекте есть ограничение, сейчас мы рассматриваем, чтобы эту норму убрать», - сказал вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Есин в ходе обсуждения.

Он также рассказал о некоторых обязанностях, которые исключили из законопроекта.

«Исключена норма, предусматривающая, что организатором мирных собраний не может быть гражданин республики Казахстан, ранее неоднократно подвергавшийся к административному взысканию за нарушение законодательства о порядке организации мирных собраний в Казахстане», - сказал Д. Есин.

«Также исключается обязанность прекратить собрание в случае превышения участников мирного собрания», - проинформировал вице-министр.

Напомним, министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев обратился к участникам обсуждения по поводу разрабатываемого законопроекта о мирных собраниях.