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    Несовершеннолетние без паспорта не смогут пересечь казахстанско-кыргызскую границу

    15 Октября 2020, 07:40

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - С 20 октября пропуск через границу несовершеннолетних граждан Кыргызстана и Казахстана будет осуществляться только по паспортам. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР, передает МИА «Казинформ» со сссылкой на ИА «Кабар».

    «В соответствии со вступившим в силу 18 августа 2020 года Протоколом о внесении изменений в Соглашение между правительствами Кыргызстана (КР) и Казахстана (РК) от 11 мая 2012 года «О порядке пребывания граждан КР на территории РК и граждан РК на территории КР» с 20 октября 2020 года пропуск через государственную границу несовершеннолетних граждан двух стран будет осуществляться только по паспортам КР и РК», - говорится в сообщении.

    Таким образом, свидетельство о рождении несовершеннолетних граждан Кыргызстана и Казахстана теперь не будет являться документом, дающим право на пересечение государственной границы, включая авиасообщение между Кыргызстаном и Казахстаном.

    При этом ранее выехавшие граждане сторон, не достигшие 16-ти летнего возраста и не имеющие действительного паспорта, при возвращении на родину должны будут предъявить свидетельство на возвращение.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Кыргызстан
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