Несоответствующие маркировки продукты обнаружили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане обнаружили продукты питания, состав которых не соответствует по микробиологическим показателям и маркировке, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО.

В ведомстве сообщили, что с начала года областной департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО в рамках мониторинга безопасности продукции отобрал 459 проб продукции, в том числе 331 проба пищевой продукции и 128 проб товаров народного потребления.

«По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета ККБТУ МЗ РК по ВКО, выявлено 86 проб (18,7%) несоответствующих требованиям технических регламентов. Из них 25 – отечественных производителей, 24 – государств-членов ЕАЭС, 37 – других стран», - пояснили в пресс-службе.

Отметим, что несоответствия были обнаружены в мясной, рыбной, масложировой, молочной продукции, птицепродукции, кулинарных и кондитерских изделиях, крупяных и хлебобулочных изделиях, в плодоовощной продукции (в том числе в консервированной), в алкогольных и безалкогольных напитках, в товарах для детей, в игрушках, в продукции легкой промышленности.

«В разрезе показателей безопасности выявлено 5 проб продукции, при использовании или применении которых, высок риск пищевых отравлений. Так в двух пробах пищевой продукции обнаружены несоответствия по микробиологическим показателям и маркировке. В трех пробах истек срок годности продукции. В пробе масла (смесь топленное кулинарное) обнаружено превышение трансжиров, которые являются канцерогеном и влияют на изменение обмена веществ, что впоследствии при регулярном их употреблении провоцирует ожирение, а также приводит к развитию сердечно-сосудистых, раковых заболеваний и так далее», - отметили в департаменте.

Кроме того, в молочной продукции две пробы не соответствовали по жирно-кислотному составу, что является показателем ее фальсификации и обмана потребителя, представляют свою продукцию как натуральное молоко. Остальные 80 проб продукции не соответствовали требованиям по маркировке: не указана дата изготовления, срок годности и условия хранения, а также отсутствовало наименование производителя.