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    Несоответствия в списках избирателей приведут в порядок – ЦИК РК

    27 Октября 2020, 17:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 5 дней до голосования Центральная избирательная комиссия вновь проверит все данные избирателей. Об этом сегодня сообщил член комиссии Ерлан Даулбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кто-то из граждан переезжает, кто-то снимается с регистрации, кто-то регистрируется. Поэтому ведется онлайн-работа по базе данных физических лиц. Изменения вносятся ежечасно. Поэтому сейчас мы внимательно смотрим на списки избирателей и проверяем данные», - сказал Ерлан Даулбаев на брифинге в ЦИК.

    По его словам, за 20 дней до выборов местные исполнительные органы представят списки избирателей.

    «До тех пор они должны привести список в соответствие и уточнить данные. Но это не только работа государственных органов. Это также обязанность и избирателя. Избиратель вправе обратиться с заявлением в колл-центр или местный исполнительный орган, проверить наличие в списке, достоверность сведений. Поэтому в настоящее время несоответствия все-таки есть», - заключил спикер.

    Он также заверил, что за 5 дней до голосования Центральная избирательная комиссия вновь проверит все данные избирателей.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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