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    • Несоответствие выявили в масложировой продукции в Алматы

    3 Августа 2022 18:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проведены исследования на качество масложировой продукции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального центра экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

    В результате исследований в пальмовом рафинированном дезодорированном масле по жирно-кислотному составу из 17 показателей выявлено 9 несоответствий.

    Кроме того, по трансизомерам жирных кислот в трех пробах обнаружены следующие несоответствия нормам технического регламента:

    - маргарин столовый марки МТ «Экоуниверсал», обнаружено 6,37 % при норме 2,0 % (Изготовитель: ООО «Евдаково», РФ);

    - заменитель молочного жира «Oilblend» 80%, обнаружено 6,47 % при норме 2,0 % (Изготовитель: ООО «Пищевые ингредиенты», РФ);

    - заменитель молочного жира «Эколакт», обнаружено 7,61 % при норме 2,0 % (Изготовитель: ООО «Пищевые ингредиенты», РФ).

    Первый заместитель председателя правления Национального центра экспертизы Садвакас Байгабулов сообщил, что за 7 месяцев 2022 года в филиале по г. Алматы проведено 274 исследований на предмет жирно-кислотного и трансизомерного составам, из них в 63 исследованиях выявлены несоответствия в продукции из Казахстана, Белоруссии, России и Кыргызстана.

    Следует отметить, что «трансжиры» — это самая вредная разновидность жиров, содержащихся в пище. В трансформированном виде жиры не только намного хуже усваиваются, но и могут приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, повышают риск ожирения, атеросклероза, холестерина в крови, развития метаболического синдрома и сахарного диабета.
    #Алматы #Минздрав РК #Общество
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