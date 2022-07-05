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    Несоблюдение санитарных требований в 50 детсадах выявили в Акмолинской области

    5 Июля 2022, 21:06

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Органами прокуратуры Акмолинской области проведен анализ соблюдения детскими садами требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

    «Анализ показал, что отдельными дошкольными организациями образования не соблюдаются требования к условиям питания детей.

    В частности, в некоторых детских садах не предусмотрели на завтрак двухнедельного меню горячего блюдо. Также установлены повторения одних и тех же блюд в перспективном меню, непредоставление необходимой нормы и отсутствие некоторых видов пищи в календаре. Несоблюдение санитарных требований допущены в 50 детских садах, где воспитывается более 20 тыс. детей «, - сообщили в прокуратуре.

    По результатам анализа внесены акты прокурорского надзора, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения законности в указанной сфере устранены.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Образование Генпрокуратура
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