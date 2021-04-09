Несмотря на улучшение статуса судей, проблема коррупции остается – Антикоррупционная служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Материальное положение и социальный статус судей улучшен за последние годы, но, несмотря на это проблема коррупции в судебной системе остается актуальной. Об этом заявил следователь по особо важным делам Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом показатели судебной системы республики выросли по всем направлениям по значимым международным рейтингам, по индексу судебной независимости, по показателям верховенства международного права. Материальное положение и социальный статус судей также улучшен за последние годы, но, несмотря на это проблема коррупции в судебной системе остается актуальной. Вместе с тем, агентством активно принимаются меры превентивного характера с целью устранения коррупционных рисков в судебной системе», - сообщил следователь по особо важным делам.

По его словам, в рамках статьи 200 вносятся соответствующие предложения по результатам расследований уголовных дел, по устранению коррупционных рисков, способствующих совершению коррупционных преступлений. Применяются и меры дисциплинарного характера за действие порочащие судебную систему и нарушающие этический кодекс.

«В 2021 году по внесенным представлениям от должностей освобождены двое судей по представлению антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области решением судебного жюри за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, председатель Риддерского городского суда ВКО Оспанова освобождена от должности председателя суда», - добавил Данияр Бигайдаров.

Также в текущем году по представлению Антикоррупционной службы Павлодарской области приказом Президента за совершение порочащих поступков, противоречащих судебной этике председатель специализированного межрайонного суда Павлодарской области освобожден от должности председателя суда.

«Департаментом по Восточно-Казахстанской области в верховный суд внесено представление в отношении четырех судей ВКО, в том числе председателя суда № 2 города Усть-Каменогорск по фактам получения взятки и распитию спиртных напитков в здании суда в рабочее время. Решением дисциплинарной комиссии судебного жюри председатель суда и судьи города Касымов, Аргимберды, Кайролдина и судья Глубоковского районного суда Амиров освобождены от занимаемых должностей», - резюмировал он.