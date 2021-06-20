Несмотря на трудности, я не хотела менять профессию - медсестра из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ежегодно третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника. В этот день многие отдают дань уважения людям в белых халатах и благодарят за их труд. На пути к улучшению здоровья населения труд медицинских сестер играет особую роль. Сегодня мы хотим рассказать об Ардак Кабыкбаевой, которая посвятила всю свою жизнь детям с серьезными заболеваниями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам медсестры отделения онкогематологии №3 научного центра педиатрии и детской хирургии Ардак Кабыкбаевой, медсестра современного общества - это не только помощник врача, но и одна из тех, кто относится к здоровью пациента с той же ответственностью, что и врач.

«Я работаю в сфере медицины уже четверть века. Медицинские работники в нашей стране верны присяге, сильны в работе, ответственны за свое дело. Во время пандемии наши специалисты это доказали. Здесь я хочу особо отметить работу медсестер. Более 80% всех работ в медицинских учреждениях приходится на медицинских сестер. Они ухаживают за пациентами ежедневно, 24 часа в сутки: ставят капельницы, меняют повязки, измеряют давление, следят за температурой и общим состоянием, лечат тяжелобольных. Их заботливые руки и доброе сердце помогают пациентам делать первые шаги после операции, лечить болезни, верить в свои силы», - рассказывает она.

Кроме того, Ардак Кабыкбаева отметила, каким особым качеством должна обладать медсестра.

«В целом, у человека, который выбрал медицину, в первую очередь должно быть милосердие, толерантность, сострадание. У нас в институте лечатся дети. Поэтому, о них нужно заботиться особенно. Я присматриваю за своими пациентами, как за своими родственниками. В моем понимании искреннее отношение к пациенту также способствует к его скорейшему выздоровлению», - говорит медсестра.

Квалифицированный специалист также не устает обучать молодых людей.

«Сейчас я самая старшая в отделении. Поэтому, особенно отношусь к тому, чтобы молодежь быстрее адаптировалась к работе. Стараюсь научить их всему, чем владею сама. От приема дежурства до заполнения документов», - поделилась она.

По ее словам, она никогда не отказывалась от профессии, несмотря на трудности в работе.

«Сложности бывают в любой работе, и у меня были моменты, когда я опускала руки. Но я никогда не хотела поменять свою деятельность. Я очень люблю и ценю свою профессию», - сказала медсестра онкогематологического отделения №3 Ардак Кабыкбаева.

За оказанные медицинские услуги населению Ардак Кабыкбаева была номинирована на ряд наград. В 2017 году она награждена почетной грамотой от партии «Нур Отан», акима города Актау. В 2016 году получила медаль «За искреннюю доброту и заботу о людях».

Напомним, каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника.