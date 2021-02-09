Несмотря на пандемию, доходы госбюджета остались на прежнем уровне – Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев доложил об итогах 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По исполнению доходов бюджета: план по доходам государственного бюджета исполнен на 102,7%, республиканского бюджета - на 100,3% и местного бюджета - свыше 108%. Несмотря на пандемию, доходы госбюджета по сравнению с 2019 годом практически остались на прежнем уровне. При этом поступления в республиканский бюджет снизились на 562 млрд тенге, а в местный бюджет выросли на 627 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

В целом, по его словам, снижение поступлений на республиканском уровне обусловлено спадом экономики, а также ограничениями, связанными с пандемией.

«Касательно динамики по наиболее крупным платежам в госбюджет. В динамике по налогам произошло снижение НДС на товары внутреннего производства на 11%. При этом увеличены поступления по КПН на 3,5%, по НДС по товарам из ЕАЭС– на 1,8%, а также по налогам из фонда оплаты труда– на 5,3%», - заключил министр.