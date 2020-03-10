Несмотря на негативное внешнее влияние, удалось обеспечить темп роста НДС – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на негативное влияние внешнего фактора, в Казахстане удалось обеспечить темп роста НДС. Об этом на заседании Правительства сообщил первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, за два месяца текущего года наблюдается снижение количества автотранспорта на 24% и железнодорожного транспорта на 14% из КНР. Кроме того, в феврале текущего года зафиксировано снижение на 20% количества автотранспортных средств, импортирующих товары из стран ЕАЭС», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Минфина также констатировал падение цен на медь на 6%, на алюминий на 5%, цинк на 10%, свинец на 3%, что повлияло на снижение уплаты авансовых платежей у порядка 50% плательщиков КПН.

«Кроме того, произошло уменьшение поступлений на более чем 56% по 18 банкам второго уровня. В целом, несмотря на негативное влияние внешнего фактора, удалось обеспечить темп роста по НДС на 110,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», - подчеркнул Алихан Смаилов.



