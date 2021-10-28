Несколко десятков фактов финансирования терроризма пресечено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несколько десятков фактов финансирования терроризма пресечено в Казахстане за два года. Об этом в ходе конференции рассказал руководитель подразделения Штаба Антитеррористического центра Жанарбек Джанабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агенством по финансовому мониторингу налажено тесное взаимодействие по вопросам противодействия финансированию терроризма. Кроме КНБ, МВД, Генеральной Прокуратуры, АФМ и КГД Министерства финансов, реализуется совместный механизм пресечения каналов инициирования деструктивных религиозных течений. К примеру. В течение трех лет в Казахстане выявлено и пресечено несколько десятков фактов финансирования терроризма. В рамках утвержденных постановлений Правительства правил взаимодействия осуществляется работа с Комитетом уголовно-исполнительной системы МВД РК, Генпрокуратурой, Министерством информации и общественного развития. К примеру, в текущем году уголовно-процессуальной мерой пресечена экстремистская деятельность трех осужденных лиц. В складывающихся условиях углубления работы специальных служб и правоохранительных органов подкрепляется деятельность, направленная на реализацию задач по совершенствованию общегосударственной системы противодействия религиозному экстремизму», - отметил руководитель подразделения Штаба Антитеррористического центра Жанарбек Джанабаев.

Напомним, что сегодня в Нур-Султане проходит VII Международная выставка-конференция по вопросам совершенствования мер антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении и противодействия террористическим угрозам.



