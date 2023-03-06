Несколько улиц и дворов подтопило в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Несколько улиц и шесть дворовых территорий частных жилых домов затопило талыми водами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«5 марта в Алматинской области в селе Акозек Шенгельдинского сельского округа Конаева в результате интенсивного снеготаяния из-за повышения температуры, поступления талой воды со склонов гор с северной части села из-за повышения уровня воды произошло подтопление улиц и 6 дворовых территорий частных жилых домов», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Задействовано 10 сотрудников, 2 единицы техники и 2 единицы мотопомпы департамента по ЧС.

Ранее в селе Кызылжар Кербулакского района Жетысуской области из-за резкого снеготаяния произошло подтопление дворовых территорий и одной улицы.