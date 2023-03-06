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    Несколько улиц и дворов подтопило в Алматинской области

    6 Марта 2023, 13:46

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Несколько улиц и шесть дворовых территорий частных жилых домов затопило талыми водами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «5 марта в Алматинской области в селе Акозек Шенгельдинского сельского округа Конаева в результате интенсивного снеготаяния из-за повышения температуры, поступления талой воды со склонов гор с северной части села из-за повышения уровня воды произошло подтопление улиц и 6 дворовых территорий частных жилых домов», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

    Задействовано 10 сотрудников, 2 единицы техники и 2 единицы мотопомпы департамента по ЧС.

    Ранее в селе Кызылжар Кербулакского района Жетысуской области из-за резкого снеготаяния произошло подтопление дворовых территорий и одной улицы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Паводок Регионы Казахстана Вода Конаев
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