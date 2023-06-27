Несколько участков проспектов аль-Фараби и Абая перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы сообщил о временном ограничении движения по проспектам аль-Фараби и Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия в рамках среднего ремонта с 1 по 3 июля с 22:00 до 06:00 будет полностью ограничено движение по северной стороне проспекта Абая на участке от проспекта Достык до Назарбаева.

Дорожное движение по проспекту Абая от Достык до Назарбаева в западном направлении будет организовано по южной стороне проспекта Абая. Также будет ограничено движение автотранспорта по улице Кунаева от Курмангазы до Абая.

​В связи асфальтированием проезжей части полное перекрытие дороги предусмотрено в тоннельной части транспортной развязки по проспекту аль-Фараби на пересечении с улицей Розыбакиева с 28 по 30 июня с 22:00 до 06:00. Движение автотранспорта в северном и восточном направлениях будет обеспечено по улицам Кожабекова, Навои и Гагарина.

Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.

«Ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по проспекту аль-Фараби на пересечении с улицей Розыбакиева будет ограничено в связи с проведением среднего ремонта.