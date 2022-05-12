12 Мая 2022 20:17

Несколько участков дорог перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением ремонта дороги с 13 по 16 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Кабанбай батыра на участке от Коргалжинского шоссе до улицы Сарайшык, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции города проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна сразу на нескольких участках.

Также в вышеуказанные дни полностью перекроют движение и проезд между улицами Бокейхана и Сыганак возле здания Jusan Bank.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города», - говорится в сообщении транспортного управления.