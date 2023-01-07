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    Несколько участков автодорог закрыли в Костанайской области

    7 Января 2023, 12:07

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Костанайской области сообщил о закрытии нескольких участков автодорог из-за неблагоприятных погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из-за снега и метели с 09:00 7 января закрыто движение для всех видов автотранспорта на 6 участках автодорог областного значения: Торгай – Шили - Аралколь с 0 по 182 км, Аулиеколь – Москалевка – Максут - Смайловка с 0 по 106 км, Аулиеколь – Диевка – Косагал - Ак Жол с 0 по 130 км, Караменды – Раздольное - Аралколь с 0 по 163 км, Аулиеколь - Жолдама с 0 по 257 км, Аулиеколь - Торгай с 0 по 288 км.

    «Также с 10:00 закрыто движение на республиканской автодороге Р-36 «Костанай – Аулиеколь - Сурган» от поселков Аулиеколь до Октябрьский. Водителям транспорта следует быть максимально внимательными и осторожными, во время движения соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования», - добавили в департаменте полиции.

    Ранее исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев призвал водителей не выезжать в непогоду на трассы.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Транспорт Регионы Дороги Костанай
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