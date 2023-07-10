Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Несколько тонн серной кислоты пролилось на местности в ВКО

    10 Июля 2023, 11:49

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Грузовик с кислотой перевернулся в Курчумском районе — между селами Акбулак и Егиндыбулак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

    По данным Региональной службы коммуникаций, в результате ДТП разлилось около 20 тонн серной кислоты.

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО добавили, что на месте происшествия предусмотрена выемка загрязненного грунта. Ближайший водный источник — родник — находится примерно в пяти километрах. Местные жители, по данным акимата, им не пользуются. Тем не менее специалисты взяли пробы воды из родника, чтобы определить, не произошло ли загрязнение вследствие разлива кислоты.

    Фото Региональная служба коммуникаций

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    На мальчика упали футбольные ворота в Астане: ребенок скончался
    10 человек пострадали при взрыве в зерновом терминале в Турции
    Четыре сирийских солдата погибли при обстреле Дамаска Израилем
    Крупный пожар вспыхнул на заводе по переработке отходов в Нью-Мексико
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    4 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах