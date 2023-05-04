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    Несколько стратегических проектов подготовят Казахстан и Таджикистан

    4 Мая 2023, 11:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах двустороннего сотрудничества с Таджикистаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я придаю большое значение Вашему визиту. Только что мы квалифицировали Ваш визит, как исторический. Он выводит на новый уровень сотрудничество между нашими странами, подписывается декларация о союзнических взаимоотношениях», – сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону во время совещания в расширенном составе.

    Поэтому, по словам Главы государства, впереди предстоит большая работа, поскольку союзнические взаимоотношения подразумевают новые стратегические проекты.

    «Только что мы говорили о необходимости подготовки двух-трех якорных стратегических проектов, поручили правительствам заняться реализацией этих целей. Полагаю, что в самое ближайшее время мы достигнем новых высот в том, что касается двустороннего сотрудничества», - добавил Президент РК.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экономика Таджикистан
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