Несколько стратегических проектов подготовят Казахстан и Таджикистан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах двустороннего сотрудничества с Таджикистаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я придаю большое значение Вашему визиту. Только что мы квалифицировали Ваш визит, как исторический. Он выводит на новый уровень сотрудничество между нашими странами, подписывается декларация о союзнических взаимоотношениях», – сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону во время совещания в расширенном составе.

Поэтому, по словам Главы государства, впереди предстоит большая работа, поскольку союзнические взаимоотношения подразумевают новые стратегические проекты.

«Только что мы говорили о необходимости подготовки двух-трех якорных стратегических проектов, поручили правительствам заняться реализацией этих целей. Полагаю, что в самое ближайшее время мы достигнем новых высот в том, что касается двустороннего сотрудничества», - добавил Президент РК.