Несколько стран G20 не согласились на отказ от ископаемого топлива

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Несколько стран G20 в ходе встречи министров энергетики в индийском Гоа не согласились с поэтапным отказом от ископаемого топлива (уголь, нефть, газ) в целях достижения углеродной нейтральности, предложив вместо этого использовать технологии преобразования CO2. Об этом сообщил на брифинге в субботу по итогам министерской встречи G20 министр энергетики и по новым и возобновляемым источникам энергии Индии Радж Кумар Сингх, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В контексте энергетического перехода все согласны, что мощности возобновляемых источников энергии должны расти. Что касается ископаемых видов топлива, то нужно рассматривать этот вопрос в том контексте, что ископаемое топливо остается в использовании», - сказал он.

По этой теме, по его словам, в G20 сложилось две точки зрения. «Первая - постепенный отказ от использования ископаемого топлива. Другая точка зрения, которой придерживались две-три страны, заключалась в том, что мы можем использовать технологии CCUS (сarbon capture, utilization and storage, «улавливание, утилизация и хранение углерода»). Оба пути приемлемы. Наша цель - нулевые выбросы», - пояснил Сингх.

В документе, принятом по итогам встречи министров энергетики «двадцатки», прописано, что «ископаемые виды топлива в настоящее время продолжают играть значительную роль в мировом энергетическом балансе и удовлетворении растущего спроса на энергию». «Некоторые члены G20 подчеркнули важность принятия мер по поэтапному отказу от ископаемого топлива в соответствии с различными условиями в разных странах, в то время как другие придерживались иных взглядов, предусматривающих технологии борьбы с загрязнением и удаления отходов для решения таких проблем», - указывается в тексте.

В принятом документе страны G20 заявили о необходимости достичь углеродной нейтральности к середине 21 века.

Встреча глав министерств энергетики G20 прошла в субботу в индийском Гоа. Ее темой стало развитие чистой энергетики и переход к возобновляемым источникам энергии.