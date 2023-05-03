Несколько стран Евросоюза проводят операцию против крупнейшего мафиозного синдиката

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Правоохранительные органы нескольких стран - членов Европейского союза - начали совместную операцию против организованной преступной группировки, в составе которой преобладают выходцы из Италии. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, полиция нескольких земель Германии в сотрудничестве с коллегами из Италии, Бельгии, Франции, Испании, Румынии, Бразилии и Панамы, в среду провела рейды против итальянской мафии «Ндрангета».

По данным европейских СМИ, «Ндрангета» - крупнейший на сегодня итальянский мафиозный синдикат, контролирующий большую часть рынка кокаина в Европе.

Текущая операция под названием «Эврика» проводится после почти четырехлетнего строго засекреченного расследования деятельности данного мафиозного клана.

Международная операция является одной из крупнейших, когда-либо проводившихся в отношении «Ндрангеты». Агентства Евросоюза «Европол» и «Евроюст» также вовлечены в расследования.

Немецкая полиция выдала более ста ордеров на арест подозреваемых, предположительно причастных к контрабанде кокаина, отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов, отметили местные СМИ.

Предварительно, мафия путем контрабанды транспортировала большое количество кокаина из Южной Америки в Европу в контейнеровозах, прибывавших в порты Антверпен (Бельгия), Роттердам (Нидерланды) и порт Джоя-Тауро (Италия). Далее кокаин также отправлялся в Австралию.

В Германии рейды сосредоточены на фигурантах расследования в землях Северный Рейн-Вестфалия, Бавария, Тюрингия, Рейнланд-Пфальц и Саарланд. В операции принимает участие более одной тысячи полицейских по всей Германии.

К нелегальным операциям мафии, в частности «точках распространения» могут быть причастны работники сети ресторанов, пиццерий, кафе и пунктов продаж мороженого.



