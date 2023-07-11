Несколько спортзалов, инфопанели: какими будут «комфортные школы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – – Председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов рассказал, как будут выглядеть комфортные школы. По словам спикера, за ходом реализации проекта следят независимые эксперты. Также учитываются все детали, чтобы ученикам было комфортно учиться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сам процесс строительства школ не такой уж сложный. Нам нужно было понимать: что мы хотим, какую школу мы считаем комфортной. Кроме того, что техническое оснащение в 4 раза больше, будут панели информационные, специализированные лаборатории. Есть разница, два больших спортивных зала будут, два маленьких. В общеобразовательных школах один только зал бывает. Соответственно график загруженности, плотности зала с утра до вечера расписан. Каждому будет достаточно отведенного времени для занятия спортом», - прокомментировал на онлайн брифинге Маулен Айманбетов.

По словам спикера, проектно-сметная документация тоже будет качественной.

«Мы здесь детализируем, четко расписали потоки. Младшие классы отдельно выходят и заходят, даже в столовой отдельная зона. То есть, здесь предусмотрели, какими должны быть комфортные школы, чтобы было удобно нашим ученикам. Чтобы на территории было достаточно комфортно. Очень качественное выполнение проектно-сметной документации остается в приоритете. Буквально час назад провел совещание по внутреннему дизайну. Дал поручение: чтобы разработали проект электросетей, слаботочных сетей, а только потом приступали к дизайну, чтобы не было излишних затрат. Все четко должно делаться, по-современному. Любое упущение потребует сокращения объемов работ, замены, удешевления. Чтобы этого не было, качественно и полноценно должны подготовить проектно-сметную документацию. В конце июля - начале августа уже начнутся работы. Обращаем внимание на каркас. Была создана комиссия для проверки. Также привлекаю независимых экспертов. Мы ничего не должны упустить», - добавил Маулен Айманбетов.