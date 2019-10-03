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Несколько сотен нарушений выявила проверка предприятий – Даурен Абаев

3 Октября 2019 21:27
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Несколько сотен нарушений выявила проверка предприятий – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о выявленных фактах нарушения трудового законодательства на казахстанских предприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если помните, Президент поставил на контроль вопрос дискриминации казахстанских рабочих. И сегодня Министерство труда и социальной защиты населения вместе с Генеральной прокуратурой начали проверки на предприятиях, которые привлекают иностранную рабочую силу», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».

По его словам, проверки завершены уже на 50 предприятиях.

«Выявлено несколько сотен нарушений трудового и миграционного законодательства. К сожалению, большинство из них – это факты диспропорции в оплате труда и выплате премий между казахстанскими работниками и иностранными. Более того, министерство разработало законопроект по вопросам труда – он, кстати, и обязывает работодателей создавать работникам равные условия», - отметил министр.

«Еще один важный пункт Послания – это земельный вопрос. Касым-Жомарт Кемелевич четко дал понять, что никто не собирается продавать нашу землю иностранцам. Мы об этом не раз говорили. Но в то же время мы сами должны эффективно использовать свой земельный ресурс. И в рамках этого поручения в регионах стартовала работа по аудиту земельных ресурсов», - добавил Д. Абаев.

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Ключевые слова: Правительство РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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