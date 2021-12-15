Несколько соцобъектов открыли в преддверрии Дня Независимости в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан в Усть-Каменогорске открылось несколько социальных объектов, а горожане, внёсшие вклад в развитие областного центра, получили государственные награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Торжественное открытие кабинета инклюзивного образования состоялось в средней школе №23 имени М. Шаяхметова. Здесь обучается более полутора тысяч детей, из них 31 ребенок с особыми образовательными потребностями. Поэтому для микрорайона, в котором располагается школа, это важное событие, ведь социализация и развитие особенных детей – необходимая реальность нашего времени. Проект был реализован при поддержке благотворительного фонда и оснащён в соответствии с последними тенденциями науки в области инклюзивного образования.

В открытии принял участие аким города Усть-Каменогорск Жаксылык Омар. Он отметил, что ежегодно в областном центре увеличивается количество коррекционных классов, ведь дети с особыми потребностями могут и должны находиться в социуме. В кабинете дети смогут получать помощь психолога, логопеда и дефектолога. Главная задача специалистов, которые работают с детьми, – помочь им стать успешными, реализовать свои способности, научиться решать практические задачи.

Накануне знаменательного праздника в Усть-Каменогорске открылся новый детский сад, который находится в жилом комплексе Ertis City. Проблема нехватки дошкольного учреждения образования в микрорайоне наблюдалась давно, новые дома активно заселяются. Растёт и количество детей дошкольного и школьного возраста. Новый ясли-сад «Балдаурен» был открыт в рамках государственно-образовательного заказа. В дошкольном учреждении будут функционировать семь групп с проектной мощностью на 170 мест, с казахским языком обучения. Детский сад оснащён мебелью и всем необходимым оборудованием.

«Мы видим, что детский сад отвечает всем современным требованиям. Его открытие приурочено к особо значимому празднику – 30-летию Независимости Республики Казахстан. В нашей стране разработана полноценная модель развития дошкольного воспитания и обучения, увеличен охват детей дошкольными организациями, это одно из приоритетных направлений», – отметил Жаксылык Омар.

Накануне праздника в областном центре состоялось торжественное собрание, посвящённое юбилею суверенитета Казахстана. В мероприятии принял участие первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алмасхан Сматлаев.

Он отметил, что за годы Независимости в регионе в 30 раз вырос объём валового регионального продукта на душу населения, в девять раз увеличился объём внешнего торгового оборота, привлечено 5,3 трлн тенге инвестиций в развитие области. За 30 лет суверенитета построено 278 детских садов и 147 школ, решена проблема трёхсменных школ, введено в эксплуатацию более 450 объектов спорта, 99 объектов здравоохранения, 18 объектов культуры. Кроме того, построено более восьми миллионов квадратных метров жилья, новосёлами стали свыше 88 тысяч восточноказахстанцев.

Все эти достижения – упорный труд жителей области во всех сферах экономики. Значительный вклад в развитие региона и страны внёс Усть-Каменогорск. Жители областного центра награждены юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл».

В число тех, кто получил награду, вошли председатель городского совета аксакалов Сайлаухан Аухадиев, директор ТОО «Дорожное строительное управление №11» Илья Елфимов, главный имам областной мечети «Халифа Алтай» Ермек Мукатай, епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий, директор средней школы №46 города Усть-Каменогорска Гулфарида Ауганбаева, директор ТОО «Берёзка» Николай Нечепуренко, член национальной сборной Казахстана по тяжёлой атлетике Денис Уланов.

Помимо этого, из рук Алмасхана Сматлаева устькаменогорцы получили почётные грамоты акима ВКО.

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар поздравил всех жителей с наступающим праздником Независимости Республики Казахстан и отметил, что за три десятилетия суверенитета Казахстана город кардинально преобразился. Население областного центра выросло до 400 тысяч человек, территория значительно увеличилась, появилось несколько абсолютно новых микрорайонов.

За особый вклад в развитие областного центра трём жителям города присвоено звание «Почётный гражданин Усть-Каменогорска». Звания удостоены заместитель директора по развитию учреждения «Амбулаторный центр», председатель Совета ветеранов здравоохранения Владимир Кравцов, который начал свою трудовую деятельность будучи студентом Семипалатинского медицинского института, работал на скорой помощи, в разные годы занимал должность главного врача больниц областного центра, участвовал в строительстве одной из самых крупных в ВКО многопрофильной больницы.

Также звания «Почётный гражданин города Усть-Каменогорска» удостоены директор детского дома «Үміт» Мария Бейсеканова и профессиональный хоккеист капитан национальной сборной РК Роман Старченко.

«Я горжусь тем, что живу в Казахстане. В сфере образования работаю 46 лет, в том числе 30 лет – в детском доме. Я и мои коллеги росли вместе с нашей Родиной, воспитывали детей. Поздравляю всех с этим великим праздником – 30-летием Независимости. Хочу пожелать, чтобы наш Казахстан процветал, чтобы не было брошенных детей, и чтобы у них было светлое будущее. Для этого сейчас есть все условия. Мы идём вперёд, процветаем», – отметила Мария Бейсеканова.

Также Жаксылык Омар вручил нагрудные знаки «За особый вклад в развитие города Усть-Каменогорска» и почётные грамоты акима города общественным деятелям, представителям системы образования, предпринимателям.

Одной из награждённых стала мама 12 детей Евгения Черкашина. Она отметила, что государство за 30 лет Независимости дало огромные возможности для воспитания детей, поддерживает многодетные семьи.

«Сейчас делается очень многое для многодетных семей – это всевозможные пособия, материальная и жилищная поддержка. Те, кто желает, могут открыть своё дело. Дети имеют возможность поступить в учебные учреждения на льготных условиях, развить свой потенциал. Мы ощущаем мощную поддержку от государства и будем прилагать все усилия, чтобы трудиться на благо страны», – сказала многодетная мама.

В завершение мероприятия прошёл торжественный концерт «Тәуелсіз елім Қазақстан», свои творческие номера зрителям подарили заслуженный деятель РК Сундет Байгожин, а также лучшие коллективы и солисты Усть-Каменогорска. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм.