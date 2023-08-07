Несколько школьных команд из Казахстана претендуют на медали ЧМ по шахматам

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау продолжается чемпионат мира по шахматам среди школьных команд. В третий игровой день завершились 5-й и 6-й туры. В младшей группе до 12 лет доминирует команда из Индии, выиграв все матчи. На втором месте украинские шахматисты из Львова, но преимущество пока не такое явное, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

На серебряные медали могут претендовать еще шесть команд, причем четыре из них казахстанские. Это ученики республиканской физико-математической школы Астаны, Лицея номер 8 для одаренных детей из Павлодара, идущие на третьем и четвертом местах соответственно. А также IT лицея номер 9 из Шымкента и школы номер 72 из Астаны, находящиеся на 7 и 8 строчках соответственно.

Школьники Стамбульской школы ЭНКА, одержав две важнейшие победы над основными конкурентами в двух последних турах, практически обеспечили себе золотые медали в старшей группе школьного чемпионата. На серебряные и бронзовые медали претендует свыше десяти команд, но наиболее комфортное турнирное положение у ребят из Индии, они идут вторыми. Шансы также имеет команда алматинской РФМШ, но многое зависит от того, как сыграют конкуренты. Сейчас казахстанская команда на 7 строчке.

Напомним, всего в турнире участвуют более 400 школьников из 53 трех стран мира. Казахстан представляют 10 школ из шести городов Казахстана – Астаны, Алматы, Актау, Атырау, Шымкента и Павлодара.

Официальный сайт турнира - wstcc2023.fide.com

Чемпионат мира по шахматам среди школьных команд продлится до 7 августа. Турнир организован Международной и Казахстанской федерациями шахмат, при поддержке акимата Мангистауской области, а также Министерства культуры и спорта РК и Министерства просвещения РК.