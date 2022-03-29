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    Несколько сертификатов на игрушки китайского производства отменены в Казахстане

    29 Марта 2022, 14:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несколько сертификатов на игрушки китайского производства были отменены в Казахстане. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Куаныш Еликбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Также отменено несколько сертификатов на игрушки китайского производства: серийные сертификаты, которые до 2025 года давали право завозить такие игрушки в Казахстан», - сообщил на брифинге Куаныш Еликбаев.

    По его словам, есть соответствующий технический регламент, который устанавливает требования к игрушкам: токсикологические, геометрические параметры, чтобы они были определенных размеров, не смогли навредить детям.

    «Контроль на рынке за реализацией таких товаров, именно игрушек осуществляет Минздрав. Но мы - орган, который может отменять действия сертификатов соответственно на территории РК, декларации, к нам поступил сигнал из наших казахстанских органов по сертификации, которые мониторят соседние страны. Они увидели, что конкретно в двух сертификатах, которые выданы на товары Китайской Народной Республики, были проведены не все испытания, в частности не хватало ряда токсикологических испытаний. Соответственно мы отправили запрос, нам в течение трех дней уже ответили, что данные сертификаты отменены. В свою очередь, мы уведомили территориальные подразделения Минздрава, чтобы принять меры по изъятию этих товаров с рынка. Там предполагался серийный сертификат. До 2025 года они получали право ввозить этот товар в неограниченном количестве», - добавил заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии.

    Как только отменяется сертификат, такие товары не могут ввозиться на территорию РК.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Безопасность Китай Другие государственные органы
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