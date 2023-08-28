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    Несколько сел остались без электричества в Карагандинской области

    28 Августа 2023, 18:45

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Шетском районе Карагандинской области 9 сел остались без электричества. ЧП произошло в результате пожара трансформатора в селе Кошкарбай, пережает корреспондент МИА «Казинформ».

    Почти целый день жители девяти сел сидели без электричества. Объекты жизнеобеспечения были подключены к дополнительным генераторам. «27 августа в 00:23 поступило сообщение о пожаре в Шетском районе в селе Кошкарбай по улице Бугылы. На открытой территории произошло горение трансформаторного масла и сгораемых частей трансформатора на площади 25 кв.м. Пожар ликвидирован в 02:48.

    В результате произошло отключение электричества в 9-ти селах: Кошкарбай, Аксу, Шопа, Кызылкой, Аккияк, Талды, Берекетти, Жанажурт и Дерипсал. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области. Силами АО «Жезказганская РЭК» было произведено переподключение абонентов запитанных от трансформатора на соседний трансформатор.В 20.50 электричество восстановлено во всех 9-ти селах.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Энергетика Карагандинская область Происшествия Пожар
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