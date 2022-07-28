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      Алматинская область

    Несколько сел и округов планируют переименовать в Алматинской области

    28 Июля 2022, 13:05

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На публичное обсуждение вынесено постановление акимата и маслихата Алматинской области о переименовании некоторых административно-территориальных единиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно постановлению, предлагается переименовать следующие села и сельские округа Алматинской области:

    сельский округ Энергетический Илийского района в сельский округ Өтеген батыр;

    сельский округ Чапаевский и село Чапаева Илийского района в сельский округ Байкент и в село Байкент;

    сельский округ Междуреченский и село Междуреченск Илийского района в сельский округ Ақсай и в село Ақсай;

    село Покровка Энергетического сельского округа Илийского района в село Кенен Әзірбаев;

    село Комсомол КазЦИКского сельского округа Илийского района в село Жайнақ;

    село Кызыл Ту-4 Панфиловского сельского округа Талгарского района в село Жібек жолы.

    Совместное постановление акима Алматинской области и решение областного маслихата размещено на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 августа.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Акимат Маслихат
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