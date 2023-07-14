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    Несколько сел и округов намерены переименовать в Алматинской области

    14 Июля 2023, 21:05

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматинской области вынес на публичное обсуждение проект о переименовании некоторых административно-территорриальных единиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате и маслихате региона подготовили совместное постановление. Предлагается переименовать административно-территориальные единицы Илийского района:

    - Сельский округ Энергетический в сельский округ Өтеген батыр;

    - Сельский округ КазЦИК в сельский округ Асқар Тоқпанов.

    - Село Покровка Энергетического сельского округа в село Кенен Әзірбаев;

    - Сельский округ Чапаев и село Чапаево в сельский округ Байкент и село Байкент;

    - Сельский округ Междуреченский и село Междуреченск в сельский округ Ақсай и село Ақсай;

    - Село Комсомол КазЦИКского сельского округа в село Жайнақ;

    Также в Талгарском районе хотят переименовать:

    - Село Кызыл Ту-4 Панфиловского сельского округа в село Жібек жолы.

    В Кегенском районе:

    - Село Жалаңаш Жаланашского сельского округа в село Жалағаш.

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для обсуждения до 28 июля.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Акимат
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