Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Несколько регионов могут выделить земли Мангистауской области для заготовки сена

    30 Мая 2022, 17:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акиматам ряда регионов РК рекомендовано рассмотреть вопрос оказании содействия по выделению земель Мангистауской области для заготовки сена и выпаса сельскохозяйственных животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акиматам Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей рекомендовано рассмотреть вопрос оказании содействия по выделению земель Мангистауской области для заготовки сена и выпаса сельскохозяйственных животных», - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, отвечая на запрос корреспондента Казинформа.

    В ведомстве добавили, что Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК выразило готовность предоставления доступа для сенокошения и предоставления доступа к водным источникам на природоохранных зонах.

    Также принято решение о поставке АО «НК «Продкорпорация» 5 000 тонн пшеничных отрубей по удешевленной цене животноводческим хозяйствам для Мангистауской области.

    Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу Казгидромета, в текущем году в некоторых южных регионах, а также в Мангистауской области ожидается засуха, которая наблюдалась и в прошлом году.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство Мангистауская область Регионы Казахстана Засуха
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    4 Сильные дожди идут в СКО
    5 Башенный кран упал в Астане