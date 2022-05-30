Несколько регионов могут выделить земли Мангистауской области для заготовки сена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акиматам ряда регионов РК рекомендовано рассмотреть вопрос оказании содействия по выделению земель Мангистауской области для заготовки сена и выпаса сельскохозяйственных животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акиматам Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей рекомендовано рассмотреть вопрос оказании содействия по выделению земель Мангистауской области для заготовки сена и выпаса сельскохозяйственных животных», - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, отвечая на запрос корреспондента Казинформа.

В ведомстве добавили, что Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК выразило готовность предоставления доступа для сенокошения и предоставления доступа к водным источникам на природоохранных зонах.

Также принято решение о поставке АО «НК «Продкорпорация» 5 000 тонн пшеничных отрубей по удешевленной цене животноводческим хозяйствам для Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу Казгидромета, в текущем году в некоторых южных регионах, а также в Мангистауской области ожидается засуха, которая наблюдалась и в прошлом году.