Несколько районов Измира затопило после ливней

ИЗМИР. КАЗИНФОРМ - В результате проливных дождей на главных проспектах и улицах Измира образовались подтопления. За последние несколько дней Измир во второй раз переживает стихийные бедствия в виде землетрясений, наводнения и сели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Аnadolu.

Прошедшая ночь запомнится жителям Измира ливневым дождем, который продолжается до сих пор.

По сообщению губернатора провинции Измир Явуз Селим Кёшгера, «экстренные службы мобилизованы и сейчас осуществляют работу по предотвращению последствий наводнения и сели. В затопленные районы стянуты коммунальные службы и команды спасателей. Предпринимаются необходимые меры по откачке воды, расчистке подземных переходов и подъездных путей».

«Это самое масштабное стихийное бедствие в городе, после сели в 1995 году. Суточная норма осадков была превышена в несколько раз и затопила Измир. К большому сожалению, один человек погиб. Тело найдено в Еникёй района Мендерес. На данный момент осуществляется работа по установлению личности погибшего», - отмечает губернатор.





«Под водой осталось 20 единиц транспортных средств и зафиксировано 775 фактов затопления», - добавил градоначальник.

Власти предпринимают все необходимые меры по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Напомним, вчера на побережье Эгейского моря в Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера.

Автор: Акжигит Чукубаев



