Несколько районов Алматы и поселков Талгарского района останутся без холодной воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Часть Турксибского и Медеуского районов Алматы и несколько поселков Талгарского района временно останутся без холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 0:00 часов 18 июня до 0:00 часов 20 июня будут отключены от холодного водоснабжения несколько жилых массивов. В этот период подачу холодной воды приостановят в микрорайоны «Атырау» и «Нуршашкан», жилым домам и иным зданиям в контурах улиц Хмельницкого – Гете – Бекмаханова – Майлина, объектам, расположенным вдоль Кулджинского тракта, а также в поселки Гульдала, Бельбулак, Бесагаш Талгарского района», - сообщили в «Алматы су».

В это же время возможно понижение давления в водопроводных сетях в районе аэропорта.

По заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы.

«Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся в рамках проведения заключительного этапа работ по переключению водоводов, вынесенных за пределы территории строительства транспортной развязки на Кульджинском тракте. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - дополнили в ведомстве.