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      Мангистауская область

    Несколько новых заводов построят в Мангистауской области

    5 Октября 2021, 09:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев представил Комплексный план по развитию Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Комплексный план состоит из 15 направлений и 214 мероприятий, предусматривающих реализацию проектов по различным сферам. Общий объем инвестиций на 2021-2025 годы составляет 2,1 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 338,8 млрд тенге, местного бюджета – 118,3 млрд тенге, а также частные инвестиции – 1,6 трлн тенге», - сообщил Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    Он также поделился планами по строительству промышленных объектов.

    «В промышленности предусматривается строительство газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене, завода по производству каустической соды, хлоросодержащей продукции на территории СЭЗ «Морпорт Актау» а также реализация 21 проекта по производству жидких лекарственных форм, химреагентов, трансформаторов», - отметил министр.

    «Будут приняты системные меры по развитию туристического потенциала региона, такие как строительство туристического комплекса, торговых рядов в районе теплого пляжа, этноаула с визит-центром, девяти гостиниц, зон отдыха, оздоровительных комплексов», - заключил А. Иргалиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Промышленность Мангистауская область Регионы Казахстана
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