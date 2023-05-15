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    Несколько микрорайонов Алматы отключат от холодной воды

    15 Мая 2023, 15:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько жилых массивов в двух районах Алматы на день отключат от холодного водоснабжения из-за запланированной замены технологического оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    17 мая с 08:00 до 20:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Медеуского района в микрорайонах Атырау 1, 2, 3.

    18 мая с 09:00 до 17:00 временно будет приостановлена подача воды в Ауэзовском районе, микрорайонах Таугуль -1 (№№ 44-52), Таугуль-2 (№№ 1-4, 7-9, 12-14, 21-30, 36-40, 95-97).

    «Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - проинформировали в ГКП «Алматы су».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ЖКХ
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