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    Несколько медицинских объектов строят в Мангистау

    14 Февраля 2022, 22:44

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистау ведется строительство нескольких медицинских объектов. Об этом сообщил руководитель отдела управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области Ербол Махитов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году в Мунайлинском районе начнется строительство больницы на 150 коек.

    «Продолжительность строительства 13 месяцев. Планируется, что в больнице будут функционировать хирургическое, терапевтическое, детское, инфекционное отделения. Объект состоит из трех этажей, площадь - 9040,8 кв. м. Сегодня численность населения Мунайлинского района составляет 180 тыс. человек. На сегодняшний день, несмотря на то, что имеется больница, ее охват становится все меньше, в связи с чем жители района ездят в областной центр для получения медицинских услуг. Проект относится к социально значимой категории», - сказал Ербол Махитов.

    Кроме того, сдана в эксплуатацию врачебная амбулатория на 50 посещений в смену в селе Кызылсай города Жанаозена. Также в селе Рахат города Жанаозена ведется строительство аналогичной врачебной амбулатории на 50 посещений в смену. В настоящее время строительные работы выполнены на 90%. Строительство объекта планируется сдать в I квартале текущего года. Также подведены итоги конкурса на строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в селе Шетпе Мангистауского района. Строительство объекта начнется в текущем году.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Строительство Здравоохранение Мангистауская область
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